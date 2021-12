En 14-årig pige fra Præstø er ikke set siden 27. november, hvor hun gik ud for at sælge julekort.

Pige forsvundet siden lørdag - var ude for at sælge julekort

En 14-årig pige fra Præstø har været forsvundet siden lørdag.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Til TV2 Øst siger politikommissær Mads Justesen, at hun var ude for at sælge julekort lørdag.

Den 14-årige Janine er 165 centimeter høj, har sort hår med fletninger og er mørk i huden.

Hun var iført hvide bukser og en hættetrøje, da hun forlod sit hjem lørdag eftermiddag. Hun havde også en taske med sig.

Mads Justesen udtaler i meddelelsen, at intet indtil videre indikerer, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

- Men det er i sig selv bekymrende, at en 14-årig pige forsvinder på den måde, lyder det.

Man kan kontakte politiet på telefonnummer 114, hvis man har set pigen eller har en formodning om, hvor hun befinder sig.

/ritzau/