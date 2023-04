Pige nægtes erstatning for oplysninger sendt til overgrebsmand

En 13-årig pige og hendes forældre får ikke godtgørelse i en sag, hvor Civilstyrelsen har udleveret personfølsomme oplysninger om familien.

Manden, der modtog oplysningerne, var forinden blevet dømt for at have haft samleje med pigen, da hun var mindreårig.

Familiens advokat, Mads Pramming, fortæller, at familien er meget påvirkede af sagen.

- Det er bare mareridt på mareridt. Først forbrydelsen, så straffesagen. Nu troede de endelig, at de kunne komme videre, og så sker det her.

- Det betyder jo så, at sagen skal for domstolene, siger han.

Datatilsynet har tidligere udtalt alvorlig kritik af Civilstyrelsen for ulovligt at have videregivet blandt andet psykolognotater og oplysninger om pigens tilholdssteder, som hvor hun gik i skole.

Også oplysninger om pigens mor blev videregivet til den dømte, der var pigens 32-årige skolelærer.

Udleveringen af oplysningerne skete, fordi familien søgte om godtgørelse efter straffesagen. Det er Civilstyrelsen, der står for at indkræve pengene. De vurderede, at pigen skulle tilkendes en godtgørelse på 80.000 kroner.

Gerningsmanden har ret til at få indblik i de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Men Civilstyrelsen havde altså ikke styr på lovgivningen på det punkt, fastslog Datatilsynet.

Pigen bærer nu overfaldsalarm og den 32-årige mand har et tilhold mod at nærme sig hende, fortæller Mads Pramming.

- Min klient er jo et barn, der er blevet misbrugt af sin skolelærer på groveste vis. Hun er hamrende bange for ham, siger han.

Det groveste i sagen er ifølge Mads Pramming, at pigen er mindreårig, men også at skolelæreren har fået indsigt i papirerne fra hendes psykolog.

- Hun har siddet med en voksen, som hun kunne tale fortroligt med. Men nu har gerningsmanden, i overført betydning, siddet i samme rum som psykologen - han har læst det hele.

- Det primære i søgsmålet er, om hun har fået krænket sine menneskerettigheder. Er det vigtigere, at Civilstyrelsen kan opkræve erstatning fra en gerningsmand, end at et offer får beskyttet sine oplysninger?, spørger Mads Pramming.

I 2019 fik skolelæreren seks års fængsel for at have voldtaget pigen og truet hende med, at han eller nogle soldaterkammerater ville dræbe hende eller hendes familie, hvis hun fortalte nogen om det.

Det blev han dog frifundet for i landsretten i 2020, som omstødte dommen til to års fængsel. Her blev han i stedet dømt for at have haft samleje med en mindreårig.

Manden er ud over samleje med en mindreårig dømt for blufærdighedskrænkelse af syv skolepiger og for vidnetrusler.

Familien kræver henholdsvis 285.000 kroner i godtgørelse for krænkelse af pigens privatliv og 112.000 kroner for krænkelse af morens privatliv.

Ritzau har foreholdt Civilstyrelsen sagen. Den skriver følgende:

- Civilstyrelsen har afgivet svar på advokatens udkast til stævning, hvori vi vurderer, at der ikke er grundlag for godtgørelse til hans klienter i anledning af sagen. Civilstyrelsen ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen.

/ritzau/