En 17-årig pige er blevet såret under et overfald på et kollegium i Nykøbing Falster natten til onsdag.

Angiveligt blev pigen stukket ned med kniv, oplyser politiet ifølge det regionale medie folketidende.dk.

En lægehelikopter fløj pigen til behandling på Rigshospitalet. Hun er uden for livsfare.

Politiet oplyser til folketidende.dk, at tre unge mænd er blevet anholdt i sagen.

/ritzau/