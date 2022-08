Pilotstrejke rammer alle tyske Lufthansa-afgange fredag

Selv om kalenderen officielt har vendt sin sidste sommerside, fortsætter sommerens kaos for det tyske luftfartsselskab Lufthansa.

En talsmand for piloternes fagforening Vereinigung Cockpit (VC) oplyser til det tyske nyhedsbureau dpa, at piloterne fredag iværksætter en heldagsstrejke, som kommer til at ramme alle tyske Lufthansa-afgange.

Strejken kommer i kølvandet på længere tids forhandlinger, hvor piloterne har krævet en lønstigning på 5,5 procent i år og automatiske lønstigninger i takt med inflationen fra og med næste år.

Desuden er der bekymringer for, hvordan Lufthansas piloter fremover ansættes.

VC havde fået lovning på, at 325 fly fra Lufthansas flåde kun skulle flyves af de omtrent 5000 piloter og andenpiloter, som er dækket af overenskomst.

Men under coronapandemien opsagde Lufthansa aftalen og oprettede et datterselskab medmindre løn til de ansatte piloter.

Planen for datterselskabet, som i Lufthansa er kendt som Cityline 2, er, at dets piloter med tiden skal overtage en lang række europæiske flyvninger, som normalt varetages af piloter, som er ansat i selve Lufthansa.

I sommerferieperioden døjede Lufthansa også med strejker og aflyste afgange.

I slutningen af juli var det Lufthansas ansatte i lufthavnene, som krævede en inflationssvarende løn.

Dermed måtte 134.000 passagerer lægge deres rejseplaner om, da de omtrent 20.000 ansatte med en enkelt dags varsel indledte en strejke, der aflyste flere end 1000 afgange.

Lufthansa er Tysklands største luftfartsselskab og fløj i 2021 godt 46 millioner passagerer på i alt 456.000 afgange. Selskabet har i alt cirka 60.500 ansatte i Tyskland. Tallene kommer fra Lufthansas egen hjemmeside.

Tysklands luftfartsindustri har ligesom mange andre luftfartsindustrier i verden oplevet en kraftig mangel på medarbejdere i løbet af sommeren, fordi mange fandt arbejde i andre sektorer, da efterspørgslen på flyrejser kollapsede under pandemien.

/ritzau/