Her er 50 gode naturoplevelser for børn (og voksne) i pinsen

Ved du ikke, hvad familien skal give sig til i pinsen?

Både dansk og international forskning viser, at der for børn og unge er mange gevinster ved at være meget ude i naturen. Her er 50 gode ideer til, hvad du kan lave med dine børn udenfor i pinsen.



1. Kravle op i et træ

2. Rulle ned af en rigtig stor bakke

3. Overnatte i den vilde natur

4. Bygge en hule

5. Slå smut med en sten

6. Løbe i regnvejr

7. Flyve med drage

8. Fange fisk med et net

9. Spise et æble direkte fra et træ

10. Lege med kastanjer

11. Tage på en rigtig lang cykeltur

12. Lave et spor med pinde

13. Lave en mudderkage

14. Dæmme et lille vandløb

15. Lege i sandet

16. Lave en blomsterkrans

17. Se et snegle-vædelæb

18. Lave kunst ud af af ting du samler i naturen

19. Spille Plys-pinde

20. Hoppe over bølger

21. Plukke bær i naturen

22. Kravle ind i et hult træ

23. Besøge en bondegård

24. Gå tur med bare tæer

25. Trutte i et græsstrå

26. Lede efter fossiler og knogler

27. Ligge og kigge på stjerner

28. Kravle over en stor bakke

29. Udforske en hule

30. Holde et uhyggeligt dyr

31. Gå på insektjagt

32. Finde nogle haletudser

33. Fange et faldende blad

34. Finde og følge dyrespor

35. Opdage hvad der bor i en sø

36. Lave et hjem til et vildt dyr

37. Udforske et vandhul

38. Opleve en larve blive til en sommerfugl

39. Fange en krabbe

40. Gå på en tur i naturen om natten

41. Plante noget, passe det, spise det

42. Svømme i havet

43. Bygge en tømmerflåde

44. Tage på fuglekig

45. Finde vej med kort og kompas

46. Prøve bjergbestigning

47. Lave mad over et lejrbål

48. Lære at ride på en hest

49. Gå på geocache-skattejagt

50. Sejle i kano i naturen



Kilde: National Trust