Løsladelsen af formodede pirater overrasker ikke militærforsker, der er skeptisk over for hele missionen.

Piratsag får forsker til at tvivle på effekt af indsats

To formodede pirater om bord på fregatten "Esbern Snare" bliver løsladt.

Det overrasker ikke orlogskaptajn Johannes Riber, der er militærforsker hos Forsvarsakademiet og blandt andet beskæftiger sig med pirateri og maritim sikkerhed.

- Man har reelt haft to muligheder hele vejen igennem.

- Enten skulle man tage dem med hjem til Danmark og retsforfølge dem her. Og det er der nok ikke så stor politisk appetit på, er mit indtryk.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Eller også skulle man sætte dem i en båd og lade dem sejle deres vej, siger Johannes Riber.

Til gengæld mener han, at der er anledning til at kaste et kritisk blik på missionen.

Orlogskaptajnen har med egne ord "aldrig været den store tilhænger af denne mission".

- Pointen er jo i sin helhed, at man har brystet sig af at kunne afskrække piraterne. Man må bare sige, at det ikke er gået helt vildt godt. Der har været angreb, så den afskrækkelseseffekt har ikke været 100 procent.

De to formodede pirater blev sammen med to andre formodede pirater tilbageholdt på fregatten i november.

Den ene af dem blev såret under en ildkamp med danske soldater.

Han blev i december bragt til et hospital i Ghana, da det ikke længere var sundhedsmæssigt forsvarligt at have ham om bord.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse angreb de den 24. november danske soldater, som var om bord på en mindre båd, i Guineabugten. De formodede pirater blev sigtet for drabsforsøg. De nægter sig skyldige.

Angrebet fik de danske styrker til at åbne ild. Fire formodede pirater blev dræbt, og det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord, mens de fire andre altså blev tilbageholdt.

Effekten af missionen har ikke været så stor som ønsket, mener Riber.

- Effekten er bare begrænset. Det må man pege på nu.

- Jeg har stor sympati for, at søværnene skal bekæmpe det her til søs. Men det skal gøres koordineret og med forankring i regionen, siger han.

/ritzau/