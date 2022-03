Pistolmand slap for billigt efter fejl hos anklagemyndigheden

Fyns Politi kalder det en beklagelig fejl, at bevæbnet mand fra Vollsmose kun fik tre et halvt års fængsel.

Havde anklagemyndigheden gjort sit arbejde ordentligt, skulle en 19-årig mand efter alt at dømme have været straffet med mindst fem års fængsel i en sag om skyderi og trusler i Vollsmose i Odense.

Men da der faldt afgørelse i sagen før jul, lød dommen på tre et halvt års fængsel. Fyns Politi kalder selv anklagemyndighedens forsømmelse for "en meget beklagelig fejl".

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg. I udvalget undrede Dansk Folkepartis Peter Skaarup sig i december over dommen og valgte at spørge om, hvorfor straffen ikke var højere.

Sagen drejer sig om en 19-årig mand, som i april 2021 affyrede seks skud i bydelen Vollsmose i Odense. Han ramte ingen, men blev dømt for at udsætte andre folk for fare og for besiddelse af skydevåben.

Under flugten fra stedet truede han to piger. Blandt andet rettede han pistolen mod den ene piges hoved. Hun var 14 år, fremgår det af svaret til Retsudvalget.

Anklagemyndigheden havde i sagen undladt at inddrage en skærpende bestemmelse i straffeloven, lovens paragraf 81 b. Den siger, at når skydevåben besiddes på et offentligt sted, så kan straffen forhøjes med 50 procent.

Alt i alt betyder det, at sagen burde have været rejst ved et nævningeting, og at anklagemyndighedens påstand burde have lydt på mindst fem års fængsel og ikke tre et halvt år.

Både Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten er enige med Fyns Politi i, at straffen burde have været markant højere.

Statsadvokaten i Viborg har bedt Fyns Politi om en redegørelse for, hvorfor tiltalen ikke var rejst korrekt, samt oplysning om, hvilke tiltag der skal gøres for at forhindre en gentagelse.

