Pizza i mikroovn startede brand i børnehave på Nørrebro

Københavns Politi er sammen med brandvæsenet rykket ud til en brand i en børnehave på Nørrebro i København.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.18. Branden blev slukket, så snart brandvæsenet nåede frem, oplyser Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi.

Der gik brand i et stykke pizza i en mikroovn.

- Man har været ved at varme et stykke pizza, som har fået lige rigeligt, siger han.

Alle børn i børnehaven er ude af bygningen og er i god behold, fortæller vagtchefen.

- Børnene har det okay og synes umiddelbart, at det er lidt hyggeligt at komme udenfor. Men vi bliver på stedet for at tale med børnene og være sikre på, at alle har det sådan, siger Dyre Sønnicksen.

Børnehaven ligger på Titangade 3 på Nørrebro.

