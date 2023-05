Planlægning af dobbeltdrab giver livstid til to mænd fra bande

To mænd idømmes tirsdag af Retten i Holbæk fængsel på livstid for at have instrueret og planlagt et dobbeltdrab og drabsforsøg i Kalundborg den 17. november 2020. Den ene med britisk statsborgerskab udvises.

Mændene har forbindelse til banden Loyal To Familia.

Det er især beskeder fra en gruppechat på krypterede telefoner via beskedtjenesten Sky ECC, der har fældet de to dømte mænd.

Begge dømte - 31-årige Tahir Ali Shah og Mohamed Ali Adnan Seif på 34 - anker på stedet til Østre Landsret med påstand om frifindelse.

De var ikke selv til stede, da der blev affyret flere skud mod mænd fra en gruppe, der kaldes Sydkystgruppen, på en parkeringsplads ved supermarkedet Meny i Kalundborg.

Den ene af de dømte var ansat som mentor for sårbare unge i Silkeborg, da drabene blev udført.

Af gruppechattens beskeder fremgår det, at der skulle medbringes mindst fire skydevåben.

Ved skyderiet blev to af ofrene ramt i hovedet og afgik ved døden. En tredje blev såret og overlevede.

- Jeg dræbte tre.

- Jeg tog tre bror.

- Ligesom Counter-Strike.

- Vi har vores hævn, blev der skrevet af en af gerningsmændene i gruppechatten.

Sidste år blev fem andre mænd fundet skyldige i at udføre drabene og idømt fængsel på livstid.

I sin tale til retten sagde specialanklager Anja Lund Liin, at der ikke kunne være tvivl om straffen.

- Der er kun én straf og kun en straf, der kan komme på tale, sagde hun. Forbrydelsen betegnede hun som en ren likvidering.

