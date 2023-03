Plantorama-vækst stoppet: Henter overskud trods stigende priser

Efter flere år med en stigende omsætning og flere og flere butikker har de højere energi- og fragtpriser i 2023 lagt en dæmper på eventyret for Plantorama.

Plantorama er en landsdækkende kæde bestående af 14 centre, der sælger en række af forskellige produkter til hus og hjem. Blandt andet planter og potter.

I 2022 forblev omsætningen på 592 millioner kroner - præcis det samme som 2021. Men de voksende regninger har dog spist af overskuddet efter skat, der er faldet fra 58 millioner kroner til 21 millioner kroner.

- Det er en nedgang i forhold til 2021, men Plantorama blev lige som andre virksomheder ramt af stigende omkostninger herunder på energi og fragt, siger Plantoramas administrerende direktør, Peter Vang Christensen, i en meddelelse til regnskabet.

- Plantoramas egenkapital er dog steget til 275 millioner kroner, og det har muliggjort, at Plantorama på trods af det svære marked har kunne fortsætte investeringen i nye centre.

Plantorama blev grundlagt i 1987 af direktør Peter Vang Christensen. Han er stadig ejer af kæden.

I årene op til coronaepidemien voksede Plantorama stødt.

Da epidemien ramte Danmark og mange blev sendt hjem fra arbejde i dele af 2020 accelererede væksten, og omsætningen steg fra 463 millioner kroner til 537 millioner kroner.

Også i 2021 fik plantekæden en rekordstor omsætning og rekordstort overskud.

Sidste år voksede omsætningen med lidt over 200.000 kroner, så 2022 bød teknisk set også på en rekordhøj omsætning.

Men Peter Vang Christensen lægger ikke skjul på, at virkeligheden ser anderledes ud i 2022 og i 2023.

- Vi må se, hvordan markedet udvikler sig, men vi bruger 2023 på at konsolidere os. Vi går efter vækst, men vi vil ikke være offensive bare for at være offensive, siger han.

- Indtjening og soliditet skal følge med, så vi holder fast i vores strategi og forventer at kunne høste frugten af vores seneste investering i Plantorama Taastrup.

- Plantorama forventer fortsat et svært marked i 2023, men jeg tror på, at vi lykkes med at forbedre vores resultater.

Samtidig håber Plantorama at nedbringe sine energiregninger ved at investere i solcelleanlæg på næsten alle sine forretninger. Det forventes at give en strømbesparelse på 40 procent.

/ritzau/