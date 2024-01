Plastvirksomhed dømt: Krænkede gravids ret til lige vilkår

Virksomheden Unika Danmark A/S, der med egne ord er landets førende leverandør af sprøjtestøbte plastemner til tekniske formål, er torsdag i Højesteret dømt til at betale godtgørelse på 50.000 kroner til en kvinde, som fik forringet sine ansættelsesvilkår i forbindelse med sin graviditet.

I modsætning til både Retten i Viborg og Vestre Landsret mener Højesteret nemlig, at kvindens ret til som ansat ikke at blive stillet ringere på grund af graviditet blev krænket. Derfor skal virksomheden til lommerne.

Kvinden blev i august 2014 fastansat i en stilling som ufaglært operatør på virksomheden, der har hovedsæde i Ans ved Tange Sø i Midtjylland. I hendes kontrakt indgik et gensidigt opsigelsesvarsel på blot en enkelt dag.

Godt to år efter ansættelsen meddelte kvinden virksomhedens ledelse, at hun var gravid og ventede sit tredje barn. Det var i september 2016, og samme dag fik hun at vide, at hun ikke havde ret til løn under barsel.

Kvindens kontrakt henviste til virksomhedens overenskomst, som hvad barsel angik henviste til Industriens Overenskomst. Denne giver lønmodtagere med mindst ni måneders ansættelse bag sig ret til fravær med løn i op til 14 uger.

Kvindens fagforening mente på den baggrund, at hun havde ret til løn under barsel, og kvinden gik i november igen til ledelsen.

Den 9. november valgte Unika Danmark at ændre overenskomstteksten. Nu stod der i stedet i afsnittet om barsel: "Dagpenge i henhold til gældende takst".

Den 15. marts 2017 gik kvinden på barsel, og samme dag klagede hun over den forringelse af sine ansættelsesvilkår, som var blevet indført med novemberændringen af overenskomsten.

Det var Ligebehandlingsnævnet, som traf afgørelse i sagen. Kvinden fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 120.000 kroner. Det ville virksomheden dog ikke gå med til, og sagen blev indbragt for Retten i Viborg.

Her fik virksomheden medhold, og det samme skete i Vestre Landsret. På grund af det korte opsigelsesvarsel, og fordi kvinden først klagede, da hun gik på barsel, så havde hun ikke retten på sin side.

Af sagsfremstillingen i den dom, som Retten i Viborg afsagde i oktober 2021, fremgår det, at andre ansatte i virksomheden i årene 2012 holdt barsel på dagpenge.

Unika Danmark har under sagen i Højesteret sagt, at ændringen i overenskomsten i november 2016 alene var en præcisering af de vilkår, som allerede gjaldt i virksomheden.

Unika Danmark har samtidig påstået, at ændringen ikke var begrundet i kvindens graviditet.

Men den udlægning har de fem højesteretsdommere, som har bedømt sagen ikke nikket ja til. De finder ikke virksomhedens synspunkt godtgjort, og derfor er der tale om et brud på ligebehandlingsloven.

Unika Danmark skal til kvinden betale 50.000 kroner i godtgørelse. Beløbet skal forrentes med såkaldt procesrente regnet fra 15. marts 2017. Virksomheden skal derudover betale 60.500 kroner i sagsomkostninger.

/ritzau/