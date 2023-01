Plejeansat tiltalt for drab og drabsforsøg: Kræver stærke beviser

En usædvanlig sag om et drab og syv drabsforsøg, der ifølge anklagemyndigheden blev begået på et østjysk plejehjem, begynder onsdag i Retten i Randers.

En kvinde, der var ansat på plejehjemmet Tirsdalen i den kronjyske hovedstad, er tiltalt for at have taget livet af en beboer og forsøgt - over flere omgange - at dræbe tre andre.

Det er ifølge anklageskriftet sket, ved at kvinden gav beboerne præparater, der bragte dem i livsfare, og som sendte dem på sygehuset flere gange.

Ifølge lektor i sundhedsjura Kent Kristensen, Syddansk Universitet, er sagen den hidtil største i dansk retshistorie, hvor en sundhedsperson anklages for misbrug af sin stilling.

Anklagemyndigheden kommer på hårdt arbejde i forhold til at løfte bevisbyrden, vurderer han.

- Anklagemyndigheden skal føre bevis for, at den tiltalte er skyld i, at en person afgik ved døden og tre andre var tæt på at dø. Man skal altså vise, at det skyldes den medicin, der er givet.

- Det kan være vanskeligt i forhold til personer, der i forvejen er svækket af alder og sygdom, siger Kent Kristensen.

Den tiltalte benyttede ifølge anklagen præparater som Baclofen, Diazepam og Mirtazapin.

Det er ifølge Kent Kristensen præparater, der er almindeligt forekommende på plejehjem, og som bruges til blandt andet smertelindring og muskelafslapning.

Det er "potente" præparater, der ifølge lektoren kan udgøre en risiko, hvis de gives i store doser.

Udover drab og drabsforsøg er kvinden tiltalt for at stjæle medicin på plejehjemmet og for besiddelse af medicin derhjemme uden gyldig recept.

Det var en stribe af tilsyneladende uforklarlige genindlæggelser hos flere af de ældre beboere på plejehjemmet, der fik sagen til at rulle.

Kvinden blev anholdt 14. marts 2022 og har været varetægtsfængslet siden.

Den tiltalte afviser ifølge sin advokat, Henrik Garlik, alle anklager og ser frem til, at retssagen kommer for nævningetinget i Randers.

- Min klient nægter sig skyldig og glæder sig til, at sagen nu kommer i gang, skriver advokaten i en sms.

Der er afsat 12 retsdage til sagen, og der ventes dom 23. februar.

