Plejecenter evakueret under gasudslip i Roskilde

Et gasudslip har tirsdag middag ført til, at beboerne på et plejecenter i Ågerup i Roskilde Kommune er blevet evakueret.

Omkring klokken 12.45 meddeler Midt- og Vestsjællands Politi, at gasudslippet er standset.

- Beboerne på et nærliggende plejecenter er blevet evakueret, da gassen drev i den retning. Ingen melding om tilskadekomst, skriver politikredsen på Twitter.

Det var en overgravet gasledning, som i første omgang fik politiet til at igangsætte en evakuering.

Gasledningen var blevet gravet over i forbindelse med et byggeri på Bryggerbakken, der ligger i Ågerup ved Roskilde.

I samme forbindelse opfordrede politiet alle til at blive væk fra området og meddelte på Twitter, at det havde igangsat en evakuering.

Tirsdag eftermiddag oplyser politiet, at alle evakuerede er bragt til et bibliotek i nærheden, "indtil der er luftet ud".

/ritzau/