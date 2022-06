Plejemor fik sag om forældres vanrøgt og overgreb til at rulle

En 8-årig drengs fortællinger om sin opvækst i et parcelhus på Amager fik i foråret 2019 en plejemors alarmklokker til at ringe.

Derfor sendte hun en bekymret mail til Tårnby Kommune med gengivelser af drengens ord, og det blev startskuddet til en omfattende sag om mulig vanrøgt og seksuelle overgreb af drengen og hans søskende begået af deres egen mor og far.

Det er kommet frem onsdag i Københavns Byret, hvor retssagen mod forældreparret er gået i gang, godt tre år efter at den første mail blev sendt afsted.

Den 48-årige kvinde og 54-årige mand er tiltalt for at have udsat fire børn for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

Det skete ifølge anklagen i et uhumsk, beskidt og rodet hjem, hvor en søn og en datter også blev udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis.

Blandt andet fik parrets ene søn gonorré i svælget efter et af overgrebene, lyder det.

Den dengang 8-årige dreng var på ferie med sin plejefamilie, da historier om opvæksten i det gullige murstenshus begyndte at vælte ud af ham. Han var blevet tvangsfjernet fra sine forældre knap et halvt år tidligere.

Retten har onsdag nedlagt et såkaldt referatforbud for den del af sagen, der handler om, hvad børnene har forklaret både på video og til for eksempel plejeforældre i løbet af efterforskningen. Derfor er det ikke muligt at gå mere detaljeret ind i, hvad drengen fortalte.

Bekymringen fik dog kommunen til at melde sagen til politiet. Få dage senere blev manden og kvinden anholdt og varetægtsfængslet for seksuelt misbrug af deres børn.

- Familien er kendt i systemet i flere år. Børnene blev tvangsfjernet i december 2018, og sagen er i kommunalt regi frem til april 2019, siger fungerende specialanklager Anders Larsson i sin forelæggelse af sagen.

- Efter flere mails fra plejemoren (til drengen, red.) til kommunen, bliver sagen meldt til politiet, siger han videre.

Det tiltalte forældrepar, der siden er blevet løsladt, mødte onsdag op i retten hånd i hånd og var tydeligt berørte af sagen.

I løbet af sin afhøring har den 54-årige mand også flere gange svært ved at holde tårer tilbage.

- Op til anbringelsen blev vi udsat for et stort pres fra kommunen. Vi blev indkaldt til kurser, møder og besked med: ”husk nu at gøre det rigtige”.

- Det gik ud over børnenes tryghed, for de havde jo også børnesamtaler, hvor vi ikke måtte deltage eller snakke med dem om det. Jeg kan godt trøste, men når jeg ikke ved, hvad de har snakket om, kan man ikke være far på den rigtige måde, siger han.

I alt fire børn boede i hjemmet. Tre af børnene har samme mor og far, mens en storebror født i 2003 er kvindens søn fra et tidligere forhold.

De tre yngste børn, der alle er diagnosticeret med ADHD og autisme i forskellig grad, blev ved tvangsfjernelsen anbragt i hver sin plejefamilie.

Både moren og faren nægter sig skyldige i alle anklager.

/ritzau/