Politi advarer kvinder med navnet Helga mod svindlere

Kvinder med navnet Helga skal være på vagt over for svindlere, der over telefonen forsøger at få dem til at overføre penge.

Advarslen kommer tirsdag fra Midt- og Vestsjællands Politi, efter at en ældre kvinde med netop det navn formodes at være blevet svindlet for 500.000 kroner.

- Vi har en formodning om, at der godt kan være andre kvinder med samme navn, som kan have været udsat for svindel, siger politikommissær Richard Olsen.

Politiet formoder desuden, at svindlerne også fremover vil gå efter netop det navn.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er årsagen til, at vi går ud og advarer bredt, siger Richard Olsen.

Han tilføjer, at det er i hele landet, at man skal være på vagt.

Den sjællandske kvinde, som er blevet svindlet, er blevet kontaktet af svindlerne flere gange siden søndag. De har ifølge politiet overtalt hende til at overføre omkring 500.000 kroner.

Samtidig fik hun at vide, at hun ikke skulle kontakte politiet, og først tirsdag har politiet fået anmeldelsen i sagen.

Richard Olsen forklarer, at svindlerne ofte præsenterer sig som værende fra politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De ringer typisk og siger, at de er fra politiet og siger, at de ved, at der er blevet indsat nogle penge på deres (offerets, red.) konto, og at de skal skynde sig at overføre pengene til en anden konto, siger politikommissæren.

- Hvis man har den mindste mistanke om, at opkaldet kan være fra en anden person end politiet, er det vigtigt at kontakte politiet for at få det verificeret, siger han videre.

Politiet efterforsker sagen og har endnu ikke anholdt nogen mistænkte.

- Nu skal vi i gang med en lidt omfattende efterforskning for at se, om vi kan finde ud af, hvilke personer der har begået de her bedragerier, siger Richard Olsen.

/ritzau/