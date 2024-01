Politi advarer mod at fjerne afspærring på oversvømmet motorvej

E47 Sydmotorvejen på Lolland er fortsat helt spærret mellem afkørsel 48 ved Maribo og afkørsel 50 ved Rødbyhavn.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Vejen blev afspærret torsdag på grund af store mængder af vand på vejen.

Der er etableret en omkørsel ad rute 153 - Rødbyvej. På den rute har der ikke været nævneværdige trafikale udfordringer, lyder det.

Politiet indskærper i pressemeddelelsen, at afspærringen på motorvejen skal respekteres.

- Der har været eksempler på, at trafikanter har forceret afspærringen, og at den endda har været flyttet og fjernet. Man udsætter sig selv og andre for fare, når anvisningerne på stedet ikke bliver fulgt, skriver politiet.

Vejdirektoratet er i gang med at pumpe vand væk fra strækningen. Derfor er det forventningen, at politiet kan komme med nyt om afspærringen omkring fredag middag.

Vejdirektoratets Trafikinfo skriver på det sociale medie X, at man har indsat seks slamsugere, der pumper vand væk fra vejen.

- Vi regner med i løbet af et par timer at kunne åbne motorvejsstrækningen fra Rødbyhavn til Holeby, skriver Vejdirektoratet.

Den resterende del af strækningen vil fortsat være spærret, lyder det videre.

Torsdag fortalte Morten Kronbo, som er vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, at det er to oversvømmede viadukter, som har ført til vandet på vejen.

- Vi har haft massiv regn, så det er opstigende regn- og grundvand, som vi har problemer med ud over snevejret, sagde han til Ritzau.

Vagtchefen fortalte også, at der var høj vandstand, og at kloakkerne var overfyldte.

