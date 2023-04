Politi advarer om benzinudslip i Skagen og beder folk blive inde

Der er sket et udslip af benzin i Skagen fra et ukendt sted, som politi, brandvæsen og eksperter forsøger at lokalisere.

Det fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen natten til fredag.

- Vi leder intenst efter kilden til det her udslip, men kilden er ikke fundet endnu, siger han kort efter klokken 03.30.

Politiets indsatsleder er på stedet sammen med en leder fra brandvæsenet og en lægefaglig leder.

Også Beredskabsstyrelsens HazMat-beredskab er til stede. Det er et specialberedskab, som med kort varsel kan rykke ud og assistere under indsatser, hvor der er mistanke om tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer.

- De har taget prøver deroppe, der bekræfter, at der er benzin i kloaksystemet, siger Jesper Sørensen.

- Vi har endnu ingen formodning om, hvor udslippet kommer fra. De måler forskellige steder i byen.

- De kan ikke konkretisere det eller indsnævre det nærmere. Borgere har ringet ind forskellige steder fra og meldt om lugtgener, tilføjer han.

Advarslen om udslippet vedrører personer, der bor inden for byzonen i Skagen.

Ifølge politiet er benzinkoncentrationen størst i området omkring Vestre Strandvej, der ligger langs havnen.

På Twitter advarer politiet om, at personer i det berørte område ikke må anvende åben ild.

Samtidig skal borgerne blive inden døre.

- Hvis man som borger i området føler symptomer i form af vejrtrækningsproblemer, hudirritation ved direkte kontakt, hovedpine, kvalme eller opkast, skal man kontakte lægevagten eller 112.

- Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne skrivelse/information til ældre personer i området, skriver politiet.

Samtidig opfordres borgere til kun at kontakte politiet og alarmcentralen i akutte tilfælde.

Jesper Sørensen fortæller, at politiet allerede modtog den første melding om en lugt af gas eller benzin torsdag klokken 20.08.

Senere på aftenen måtte 20-25 patienter på en lægeklinik i Skagen midlertidigt flyttes til en anden afdeling som følge af lugtgener.

- De blev flyttet tilbage, da der var blevet luftet ud, siger vagtchefen.

Den pågældende klinik ligger på Hans Baghs Vej nogle få hundrede meter fra Vestre Strandvej.

Foruden politiet, brandvæsenet og HazMat-beredskabet deltager Beredskabsstyrelsen fra både Thisted og Herning i indsatsen.

Jesper Sørensen siger, at politiet ikke har nogen tidshorisont på situationen, men at myndighederne håber at finde kilden til udslippet så hurtigt som muligt.

