Politi advarer om falske pengesedler i omløb

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgere og forretningsdrivende om, at der i øjeblikket er falske pengesedler i omløb.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den har i år foreløbig modtaget 25 anmeldelser, hvoraf de ni er kommet i august.

I langt størstedelen af sagerne har personerne betalt med falske 1000-kronesedler.

Der har været enkelte tilfælde med falske 500-kronesedler. Ligesom der har været enkelte sager om falske eurosedler i år, lyder det.

De falske pengesedler har været brugt til at betale med i "en bred vifte af forretninger". Det drejer sig både om dagligvarebutikker, tøjforretninger, spisesteder med mere.

Rent geografisk er tilfældene med de falske pengesedler bredt fordelt i politikredsen.

- De kriminelle spekulerer i, at personalet ved kassen udelukkende har få sekunder til at vurdere en pengeseddel i forbindelse med betjeningen af kunderne, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion i pressemeddelelsen.

- Og den typiske fremgangsmåde er, at de kriminelle køber varer for et lille beløb og betaler med den falske 1000-kroneseddel, eller spørger, om man kan veksle.

Derfor opfordrer politiet ifølge ham både borgere og handlende til at være "særdeles agtpågivende" - især hvis de skulle modtage 1000-kronesedler.

Man skal heller ikke tøve med at kontakte politiet, hvis man fatter mistanke.

Politiet råder desuden butikkerne til at sætte et skilt op, hvor det tydeligt fremgår, at forretningen maksimalt giver eksempelvis 300 kroner tilbage i byttepenge.

Og derudover at det ikke er muligt at veksle penge eller veksle andet end højst 100 kroner.

Politiet råder også til, at butikkerne får instrueret de ansatte i, hvordan de spotter falske pengesedler.

Derudover at de har klare retningslinjer for, hvornår en ansat ved kassen kan tilkalde hjælp fra eksempelvis en butiksleder - i tilfælde af at der er mistanke om, at en person er i gang med at betale med en falsk seddel.

Ifølge politiet kan man spotte en falsk pengeseddel ved blandt andet at se på, om papiret føles ægte, og om sedlen har et vandmærke.

Hvis man har mistanke om at have modtage falske penge, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.

