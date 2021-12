Politi advarer om isglatte veje - 52 faldulykker på Fyn

Glatte veje og isslag har ramt landet, og det får flere politikredse til at advare bilister og gående.

Selv om der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kun er risiko for isslag på Sjælland, er der fra politikredsene landet over meldinger om glatte veje og fortove.

På Fyn blev 27 ambulancer mellem klokken 06 og 09 sendt ud til faldulykker, fortalte vagtchef Kenneth Taanquist. Tallet er klokken 11 oppe på 52, oplyser Fyns Politi.

- Det er helt vildt. Man bliver overrasket, for det er fuldstændig spejlglat, og det ser ud, som om det slet ikke er noget.

- Folk bliver overraskede, når de går ud ad døren. Det er egne trapper, kantstene og flisegange, siger han.

Det er uvist, hvor slemt de er kommet til skade. Alle har de dog haft brug for en ambulance, fortæller Kenneth Taanquist.

Det er gået bedre for bilisterne på Fyn, hvor der har været tre mindre uheld tirsdag morgen, fortæller vagtchefen.

På Sydsjælland oplyser politiet på Twitter, at man har "Sjællands største skøjtebane", fordi der i løbet af natten er faldet isslag over det meste af politikredsen.

Vagtchef Lars Westerweel fortæller tirsdag morgen, at kredsen har haft to mindre færdselsuheld, men ingen er kommet noget til.

- Her er glat. Det kan kollegerne konstatere, når de er ude at køre. Men kommunerne har saltet de større veje, så det er mest de mindre veje, der er et problem, siger han.

I den østlige del af landet er der tirsdag morgen risiko for let isslag, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Det drejer sig om hele Sjælland - også Lolland, Falster og Møn.

Men især på Midtsjælland og i højtliggende områder er risikoen stor. Jo tættere man kommer på kysten, jo mindre er risikoen.

- Frem til middagstid er der en lille risiko for lokale isslag. Derefter er det ikke isslag, men vi har sådan et døgn, hvor vi roder med langsomt stigende grader, så det tager lidt tid at få den her kulde af vejen, siger vagtchef ved DMI Frank Nielsen.

Mens Jylland og Fyn ifølge vagtchef ikke skal frygte isslag, kan vejene være glattere end normalt, fordi frost kan sidde i vejen.

- Man skal være lidt mere opmærksom, end man plejer at være. Der kan stå noget frost i jorden, selv om temperaturen er over nul grader på ens termometer, de steder, hvor der ikke bliver gjort noget af vejvæsenet.

- Det kan vi også se på vores målestationer, at der stadig er en del steder, hvor temperaturen er negativ på overfladen, siger Frank Nielsen.

/ritzau/