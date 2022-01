Politi affyrer skud i forbindelse med anholdelse i København

I forbindelse med en anholdelse på Islands Brygge i København har politiet affyret skud mod en rude.

Det oplyser Københavns Politis presseafdeling.

Politiet vil ikke fortælle, hvor mange skud der blev affyret. Ingen blev ramt, og ingen er kommet til skade.

Et foto på Ekstra Bladets hjemmeside viser en rude til en lejlighed, med hvad der ligner fem skudhuller.

På Twitter skriver politiet, at anholdelsen skete i forbindelse med en sag om trusler mellem to personer. De to personer kender hinanden.

Politiet vil ikke komme med flere oplysninger om sagen. Det er således ikke muligt at få at vide, hvorfor politiet valgte at skyde, eller om den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør. Politiet vil heller ikke oplyse de involveredes køn.

/ritzau/