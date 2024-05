Politi afslutter undersøgelser på Børsen - brandårsag stadig uvis

Københavns Politi er færdig med brandundersøgelserne på Børsen.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

- Det er dog for tidligt at konkludere noget omkring årsagen til branden, da der fortsat afventer yderligere brandtekniske undersøgelser og efterforskning, skriver politiet.

- Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at sige mere om efterforskningen - ej heller om, hvornår vi kan sige mere. Vi har fuld forståelse for den store interesse, der er for sagen i befolkningen, og melder mere ud, så snart vi kan.

Der opstod brand i Børsen om morgenen 16. april. Den første brandalarm gik klokken 07.36. Cirka klokken 08.30 væltede bygningens ikoniske spir med fire dragehaler. Den ene halvdel af bygningen udbrændte helt.

Ingen kom til skade ved branden.

Den 400 år gamle bygning var under renovering og derfor pakket ind i stillads. Dansk Erhverv, som ejer bygningen, har bebudet, at bygningen vil blive genopført.

Hvordan genopførelsen skal finansieres, og hvornår bygningen kan stå klar, er uvist.

/ritzau/