Politi anholder 15-årig efter røveri mod kiosk på Amager

Politiet har anholdt en 15-årig dreng efter et røveri på Amager torsdag.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Christian Henningsen.

Den 15-årige bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Tidspunktet er endnu ikke kendt.

- Vi får anmeldelsen klokken 14.35. Det fandt sted i Kastrup Vinhandel, siger Christian Henningsen.

To maskerede personer gik ind i kiosken. Det fik politiet til at rykke ud, hvorefter det konstaterede, at der var sket et røveri.

Politiet formoder, at der er to gerningsmænd.

- Lige nu har vi den ene, og vi efterforsker naturligvis endnu, siger Christian Henningsen.

Han kan ikke give flere oplysninger om den eftersøgte person.

- Det eneste, vi kan sige, er, at vi formoder, at der har været flere, siger Henningsen.

Der er ikke sket nogen personskade i forbindelse med røveriet. Politiet kan ikke oplyse, hvorvidt der har været brugt våben.

Arbejdet på gerningsstedet er afsluttet.

- Vi har lavet nogle tekniske undersøgelser. Dem har vi afsluttet, siger Christian Henningsen.

