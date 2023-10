Politi anholder fem mænd i sag om 800 kilo hash

Fem mænd i alderen 20 til 54 år er tirsdag blevet anholdt på flere forskellige adresser i Nordsjælland.

De er mistænkt for at være en del af et større netværk, der har videredistribueret og handlet med knap 800 kilo hash.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

To af mændene har en familiær relation.

Artiklen fortsætter under annoncen

En af de anholdte er medlem af en rockergruppering, oplyser NSK. B.T. mener at vide, at der er tale om en Bandidos-rocker.

NSK er af den opfattelse, at rockeren har spillet en ledende rolle i at organisere hashhandel, mens de øvrige personer har opbevaret og videredistribueret hashen.

- Vi har med dagens aktion fjernet vigtige dele af et organiseret narkotikanetværk, der handler med store mængder hash, siger vicepolitiinspektør i NSK Lars Feldt-Rasmussen i pressemeddelelsen.

- Heriblandt en person, som er medlem af en rockergruppering og har haft en bærende rolle i at organisere handlen med hash i netværket.

Politiet har ransaget flere adresser i forbindelse med tirsdagens anholdelser. Det samme er sket i Spanien, hvor spansk politi har bistået NSK.

To af de anholdte - herunder rockeren - vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag morgen i Retten i Hillerød, lyder det.

/ritzau/