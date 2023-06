Politi anholder fjerde mistænkt for knivoverfald på Valby Station

En 25-årig mand er blevet anholdt og sigtet for et overfald med kniv på Valby Station 8. april.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie Twitter.

Han skal fredag fremstilles i et grundlovsforhør.

Tre mænd sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. De tre, som i forvejen er sigtet, er 20, 20 og 21 år gamle.

I forbindelse med, at de tre blev fængslet, kom det frem, at det 22-årige mandlige offer forsøgte at flygte ved at springe ned på skinnerne.

Men en af de 20-årige mistænkte fulgte angiveligt efter offeret. På skinnerne skal han have stukket ud efter offeret med kniv.

Det 22-årige offer pådrog sig et åbent benbrud ved anklen og fik knivstik i ryggen og den ene overarm.

I alt mistænker politiet, at fem mænd var involveret i overfaldet. Det leder fortsat efter en femte mistænkt, som er identificeret.

Det vides ikke, hvordan den 25-årige mand forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/