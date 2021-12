Politi anholder mand to år inde i mystisk drabssag

En kvinde blev i december 2019 fundet livløs i et sommerhus i Give. To år efter er en mand sigtet for drabet.

Sydøstjyllands Politi har anholdt og sigtet en 44-årig mand for drab på en 38-årig kvinde, som for to år siden blev fundet død i et sommerhus i Give.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden - Iben Salling Syrik - blev fundet død i et udendørs spabad ved sommerhuset 9. december 2019.

Hun blev fundet om morgenen af et familiemedlem, som var taget hen til sommerhuset, efter at Iben Salling Syrik ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede sammen med sin femårige søn i sommerhuset.

Det vides ikke, hvordan eller hvorfor kvinden mistede livet.

Umiddelbart efter blev en person anholdt. Men i løbet af knap et døgn blev vedkommende løsladt igen. Det er ikke oplyst til offentligheden, hvilken rolle personen var mistænkt for at have spillet.

Siden er der offentligt ikke blevet meldt nyt om anholdte i sagen. Indtil nu.

Politiet har de seneste to år skrevet tusindvis af rapporter i sagen.

Desuden har både Forsvaret, hunde og dykkere været med til at lede efter spor, ligesom betjente har set overvågning igennem og talt med vidner.

Politiet oplyser ikke, hvordan det er kommet frem til den 44-årige mand. Han blev anholdt tirsdag formiddag.

Manden fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding onsdag klokken 10.

/ritzau/