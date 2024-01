Politi anholder mistænkt for nordjysk knivstikkeri på Sjælland

En 19-årig mand, som er efterlyst for et drabsforsøg i Aalborg, er mandag blevet anholdt.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen fandt sted på Sjælland, lyder det.

Politikommissær Carsten Straszek, som er efterforskningsleder, fortæller i pressemeddelelsen, at den unge mand blev varetægtsfængslet in absentia 12. januar.

Det skulle sikre, at Nordjyllands Politi kunne efterlyse ham internationalt, hvis han flygtede til udlandet.

- Sporene ledte os dog til Sjælland, hvor gode kollegaer har været behjælpelige med at eksekvere på eftersøgningen, så vi i dag har kunnet tilbageholde og arrestere den 19-årige, siger han.

Det er forventningen, at den 19-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

Den 19-årige mand er mistænkt for at at være gerningsmanden bag et knivoverfald i det sydlige Aalborg onsdag.

Her blev en 21-årig mand ramt af knivstik. Hans tilstand blev efter knivstikkeriet beskrevet som stabil, men alvorlig.

- Vores efterforskning slutter ikke her. Vi skal have fastlagt motivet og finde ud af, hvad der præcist skete både før, under og efter knivstikkeriet. De samlede omstændigheder gør, at vi betragter det som et drabsforsøg, siger Carsten Straszek.

Knivstikkeriet fandt sted på Beatesmindevej i Aalborg. Det blev anmeldt 10. januar omkring klokken 21.10.

/ritzau/