Politi anholder to for skyderi gennem vindue i Holbæk

Midt- og Vestsjællands Politi har torsdag morgen anholdt to mænd, som man mistænker for at have medvirket i et drabsforsøg i januar i Holbæk.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Om aftenen den 30. januar blev en 23-årig mand ramt af skud i ryggen, imens han befandt sig i en lejlighed i Apotekerhaven i Holbæk.

- Anholdelserne sker på baggrund af en længerevarende og særdeles omfattende efterforskning. De to mistænkes for at have medvirket til at planlægge og udføre drabsforsøget på den 23-årige, siger politikommissær Kim Lech i pressemeddelelsen.

Offeret var ikke umiddelbart i livsfare efter episoden.

To personer er allerede blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

De to nye anholdte er en lokal 21-årig mand og en 36-årig mand fra Herning, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Dem forventer anklagemyndigheden at fremstille i grundlovsforhør fredag morgen.

Her vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre. Hvis dommeren lukker dørene, vil det ikke være muligt at få indblik i politiets beviser, eller hvad mændene eventuelt forklarer.

Skyderiet i Holbæk førte til, at der 1. februar blev indført en visitationszone i Holbæk, som siden er blevet forlænget flere gange.

I den forbindelse har det tidligere været fremme, at politiet vurderer, at der er en igangværende konflikt mellem to grupperinger, som er knyttet til to boligkvarterer i Holbæk.

I en visitationszone kan politiet i en begrænset periode stikprøvevis lave kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande og køretøjer.

Tilbage i februar var Midt- og Vestsjællands Politi også ude at lede efter våben og narkotika i Holbæk.

Her blev der fundet samlet seks pistoler.

/ritzau/