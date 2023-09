Politi anholder to for skyderi mod bil i Aalborg

En 17-årig og en 22-årig er blevet anholdt af Nordjyllands Politi mistænkt for et skyderi i Aalborg 25. august.

I en pressemeddelelse skriver Nordjyllands Politi, at man vil fremstille de to i grundlovsforhør tirsdag.

De er sigtet for medvirken til drabsforsøg og for at forvolde fare, lyder det videre.

Efterforskningsleder Martin Rolighed udtaler i pressemeddelelsen, at man har efterforsket intenst i sagen.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afvise, at der den kommende tid vil ske flere anholdelser eller sigtelser i sagen. Vi efterforsker fortsat og holder alle muligheder åbne, lyder det videre.

En 19-årig mand er allerede sigtet i sagen. Ham anholdt politiet umiddelbart efter skyderiet.

Skyderiet skete i området ved Hovedbiblioteket i Aalborg.

Politiet skriver i pressemeddelelsen mandag, at man ikke kan sige noget om, hvad motivet er.

Men det tyder på, at en sort bil har været mål for skuddene.

Nordjyllands Politi skriver, at bilen er i politiets varetægt, hvor politiets foreløbige undersøgelser tyder på, at den er blevet ramt af skud.

Skyderiet skete ifølge politiet, imens Aalborg Regatta løb af stablen. Det er en årlig begivenhed på havnen, hvor der blandt andet er koncerter.

Nordjyllands Politi har ikke flere kommentarer til sagen, skriver det i pressemeddelelsen.

/ritzau/