Politi anholder yderligere fem i større kokainnetværk

Fire mænd og en kvinde er blevet anholdt i en sag om samlet 27,5 kilo kokain.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

NSK formoder, at personerne er kokainaftagere i et netværk. Ni personer er allerede dømt samlet 67,5 års fængsel for handel med kokain i den sag.

- En koncentreret og grundig efterforskning har medført, at vi i dag har kunnet anholde fem personer, som vi har en stærk formodning om er en del af et organiseret netværk, der handler med hård narkotika, siger Lars Feldt-Rasmussen, vicepolitiinspektør hos NSK, i en pressemeddelelse.

Ifølge politiinspektøren er det en vigtig brik, som man har fjernet fra netværket.

I forbindelse med anholdelserne af de fire mænd og kvinden har NSK beslaglagt halvandet kilo kokain, et kilo heroin og 35 kilo hash.

De fem personer skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

De anholdte er i alderen 22 til 32 år, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden har anmodet om, at grundlovsforhørene skal foregå bag lukkede døre.

Efterkommer retten den anmodning, vil politiets beviser imod de fem ikke komme offentligt frem, og offentligheden vil heller ikke få indblik i, hvad de eventuelt forklarer.

NSK er en enhed i politiet, som arbejder landsdækkende. Den beskæftiger sig med komplekse sager om økonomisk kriminalitet og med sager om organiseret kriminalitet.

/ritzau/