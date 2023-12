Politi anholdt 20-årig efter biljagt med 160 kilometer i timen

Først da en yngre mand kørte ind i en have og bragede ind i et træ, standsede en 20-årig bilist med politiet i hælene under en biljagt fredag aften.

Ifølge Østjyllands Politi havde manden begået en hel byge af lovovertrædelser, hvilket endte med, at politiet beslaglagde bilen.

Det fremgår af politiets døgnrapport lørdag formiddag.

En politipatrulje bemærkede fredag aften klokken 19 en bil, som kørte hasarderet rundt på vejene ved Eskerod ved Hornslet. Bilen havde ingen nummerplader.

Politipatruljen forsøgte, at få føreren af den nummerpladeløse bil til at standse, men i stedet for at trække ind til siden, blev farten sat i vejret.

Politipatruljen jagtede den flygtende bil, og ifølge politiets oplysninger var hastigheden flere gange oppe i omegnen af 160 kilometer i timen.

På Kaløvej mistede føreren af den nummerpladeløse bil efter alt at dømme kontrollen over sit køretøj. I hvert fald kørte han ind i en have, hvor han ramte et træ.

Nu skulle man måske tro, at jagten var slut. Men manden valgte i første omgang at fortsætte sin flugt til fods.

Det opgav han imidlertid hurtigt - måske fordi den jagtende politipatrulje var en hundepatrulje, og at hans chancer for at gemme sig derfor var små.

Da manden blev anholdt, blev han præsenteret for en række sigtelser. Politiet valgte blandt andet at sigte ham for såkaldt vanvidskørsel. Det vil med andre ord sige overtrædelser af færdselsloven, der er alvorlige nok til at kunne begrunde en beslaglæggelse af køretøjet.

Og beslaglæggelse af køretøjet var netop, hvad der skete. Det vil sidenhen være op til en dommer at tage stilling til, om køretøjet skal konfiskeres, altså om staten skal overtage ejerskabet.

Den 20-årige mand, som kommer fra Hadsten, blev desuden sigtet for spirituskørsel, for kørsel uden nummerplader og for overtrædelse af våbenloven, da han havde en økse i bilen.

Politiet oplyser ikke, hvorledes manden stiller sig til de rejste sigtelser.

