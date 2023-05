Politi bad PET om at indsætte agent i drabssag en ekstra gang

Tre timer per dag i mere end tre uger havde en undercover PET-agent samvær med en i dag 29-årig mand for på skjulte optagelser at skaffe materiale mod manden, der var mistænkt i en drabssag.

PET-agent, der har fået dæknavnet Frank, havde optageudstyr skjult på sin krop i fængslet, og derudover blev blandt andet den 29-åriges celle hemmeligt aflyttet i perioden i efteråret 2020.

Efter knap en måned blev PET-agenten trukket ud af fængslet igen, og imens gennemgik Københavns Vestegns Politi optagelserne.

De skulle vise, om den 29-årige rent faktisk var gerningsmand til et knivdrab på gravide Louise Borglit i Elverparken, Herlev, i 2016.

Men selv om politiet havde mange timers materiale, var det tilsyneladende ikke nok. Politikredsen bad Politiets Efterretningstjeneste (PET) om at få indsat Frank i sagen endnu en gang.

Det fortæller Franks styringsofficer tirsdag i Retten i Glostrup, hvor den 29-årige står tiltalt for drabet en novemberaften i 2016.

- Der sker en overvejelse, og vi beslutter at fortsætte indsættelsen, siger styringsofficeren.

Denne gang slap Frank for at blive indsat på en særligt sikret afdeling i Enner Mark Fængsel som første gang. I stedet blev der sendt et postkort til den 29-årige i fængslet, hvor Frank spurgte, om han ville have besøg.

Det ville han. De besøg, som foregik i fængslet i Nørre Snede, hvor den 29-årige var blevet flyttet til, blev også optaget i skjul.

På grund af styringsofficerens job i PET holdes hans identitet skjult. Derfor er både den tiltalte, presse og øvrige tilhørere sendt i lyttelokaler, mens styringsofficeren afgiver vidneforklaring i retslokalet.

Som styringsofficer - også kaldet kildefører - var det hans opgave at håndtere alt det, der var rundt om Frank i forbindelse med indsættelsen i fængslet samt ved de efterfølgende besøg.

Han briefede Frank om sagen, og under indsættelsen i Enner Mark Fængsel talte de dagligt sammen om, hvad der skete, og hvordan Frank havde det.

Frank havde ikke adgang til efterforskningsmaterialet om sagen og kunne derfor ikke tjekke, om det, han fik at vide af den 29-årige på deres daglige gårdture og under deres madlavning, var korrekt eller opspind.

Specialanklager Bo Bjerregaard mener, at den 29-årige på de mange timers optagelser tilstår drabet på Louise Borglit ved at afsløre indgående kendskab til sagen og detaljer, som ikke har været fremme i offentligheden.

Omvendt har den 29-årige nægtet sig skyldig, og hans forsvarer, advokat Christina Schønsted, siger, at han intet har tilstået på optagelserne.

Når den 29-årige fortalte om drabet, gættede han eller talte PET-agenten efter munden, fordi PET-agenten ifølge den 29-årige blev ved og ved med at spørge ind til den uopklarede drabssag.

- Det var bare snak, har den 29-årige sagt igen og igen under sagen.

Tirsdag eftermiddag skal Frank afgive forklaring. Også hans vidneudsagn sker bag lukkede døre i retten.

/ritzau/