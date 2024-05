Politi: Bande planlagde drab i forretning i København

Under den verserende konflikt mellem Loyal To Familia og Hells Angels har der været planer om et drab i en forretning på Skt. Hans Torv på Nørrebro i København.

Det vurderer Københavns Politi, fremgår det af opslag torsdag på det sociale medie X.

Forbrydelsen skulle udføres 29. april om eftermiddagen, men attentatet blev ikke til noget, lyder det.

En 19-årig mand, der af politiet betegnes som bandemedlem, er blevet anholdt i sagen.

Han sigtes for at have hjulpet med planlægningen af attentatet, som dog - ifølge politiets teori - skulle udføres af en 17-årig.

Sagen har ikke tidligere været omtalt offentligt.

Torsdag skal en dommer i Københavns Byret afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den 19-årige.

Den 17-årige er ikke bag tremmer. Der er dog blevet afsagt en fængslingskendelse over ham, fremgår det af opslagene.

Angiveligt skulle forbrydelsen på Skt. Hans Torv foregå i en frisørsalon.

Siden sommeren 2023 har der ifølge politiets vurdering været en konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia og Hells Angels.

I august blev en 30-årig mand med forbindelse til HA skudt og dræbt i Christiania, og siden har der været en række voldsomme hændelser. Blandt andet en eksplosion i et HA-klubhus i København NV.

Som følge af konflikten har politiet i medfør af rockerloven siden september nedlagt opholdsforbud på flere adresser. Indgrebet er jævnligt blevet forlænget.

