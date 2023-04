Politi beder om arbejdsro - skal kortlægge mistænktes færden

Politiet takker tirsdag for den store hjælp, de har fået fra borgere i sagen om den bortførte 13-årige pige, der søndag blev fundet i Korsør.

Samtidig beder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om arbejdsro i sagen, hvor en 32-årig mand mandag blev varetægtsfængslet.

- Vi har nu brug for arbejdsro til at foretage de næste efterforskningsmæssige skridt, hvor vi blandt andet skal kortlægge den 32-åriges færden, og helt naturligt se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager.

- Derfor har vi for nu ikke flere kommentarer til sagen, siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 13-årige pige forsvandt lørdag efter at have delt aviser ud på sin rute ved Kirkerup på Sydvestsjælland. Lidt over et døgn efter blev hun fundet i live på en adresse i Korsør.

En 32-årig mand blev samtidig anholdt og mandag varetægtsfængslet. Han sigtes for at bortføre pigen og for voldtægt. Han erkender delvist sigtelsen, men det er uvist, hvad han erkender, og hvad han bestrider.

På sociale medier har flere personer delt den sigtedes identitet, selv om retten mandag nedlagde et navneforbud.

- I den forbindelse opfordrer politiet til, at man bruger sin sunde fornuft og ikke deler oplysninger, der er i strid med navneforbuddet, skriver politiet.

/ritzau/