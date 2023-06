Politi beder om hjælp efter krænkelse af barn i børnehave

Syd- og Sønderjyllands Politi leder fortsat efter en ung mand i Outrup nord for Esbjerg, som er mistænkt for at have krænket en pige i en børnehave torsdag.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at det har foretaget en grundig gerningsstedsundersøgelse på stedet samt forskellige tekniske undersøgelser.

Området er også blevet afsøgt med hundepatruljer, og politiet arbejder på at se videoovervågning igennem.

Torsdag skrev politiet i en pressemeddelelse, at det umiddelbart tydede på, at den unge mand var klatret over hegnet til børnehaven.

Her blottede han sig over for og krænkede et af institutionens børn, lød det torsdag.

I fredagens pressemeddelelse lyder en opfordring til borgerne om at kontakte politiet, hvis man har set noget ved børnehaven torsdag mellem klokken 12 og 13.30 eller hvis man ligger inde med videoovervågning fra Outrup, som politiet ikke har set.

Politiet vil også gerne høre fra borgere, som ved noget om gerningsmanden.

Syd- og Sønderjyllands Politi var fredag morgen til stede ved børnehaven med en mobil politistation, hvor det talte med forældre til børnene i institutionen.

Fredag eftermiddag er den mobile politistation rykket videre til byens Superbrugsen, hvor man kan tale med politiet frem til klokken 16.

Gerningsmanden beskrives som en yngre mand, som måske er mellem 15 og 20 år.

Han er spinkel af bygning, lys i huden og har mørkt, kort strithår, skriver politiet.

Han var iført en mørk trøje og grå jogging bukser. Han talte dårligt dansk, slutter politiet i signalementet.

Politiet oplyste torsdag, at manden var løbet væk fra børnehaven gennem et skovstykke.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil være ekstraordinært synlige for at skabe tryghed i området i den kommende tid.

Politiet vil fredag også holde et møde med børnehavens personale og forældre.

