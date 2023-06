Politi beklager frihedsberøvelse af Paludan

Bornholms Politi beklager, at Rasmus Paludan torsdag blev frihedsberøvet under Folkemødet.

Han får i den forbindelse 3000 kroner i erstatning.

Det skriver B.T.

Rasmus Paludan, der har stiftet partiet Stram Kurs, blev frihedsberøvet torsdag formiddag, da han bevægede sig ind i den forbudszone, som politiet havde sat op for ham under Folkemødet.

Han havde bevæget sig cirka 25 meter ind i området. Frihedsberøvelsen varede fra klokken 11.07 til 11.25.

I et brev, som B.T. har linket til, fremgår det, at stabschef Lisbet Hallengren Kristensen fra Bornholms Politi beklager frihedsberøvelsen.

- Jeg skal som følge heraf beklage, at du blev frihedsberøvet i forbindelse med din overtrædelse af påbuddet. Du meddeles på den baggrund erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, skriver hun.

Det fremgår, at politiet som udgangspunkt havde hjemmel til at frihedsberøve Paludan. Alligevel burde politiet ikke have taget det skridt.

- Selv om det således kan lægges til grund, at du overtrådte påbuddet, og at politiet som udgangspunkt havde hjemmel til at frihedsberøve dig, er det efter en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger sammenholdt med proportionalitetsprincippet min opfattelse, at politiet ikke burde have frihedsberøvet dig, da du tilkendegav, at du ønskede at forlade området igen, skriver stabschefen.

Paludan har tidligere fortalt om frihedsberøvelsen.

- Vi kommer kørende og bliver stoppet i vores bil af politiet. Så konstaterer de, at jeg er inde i den forbudte zone. Så siger jeg: Okay, så forlader jeg zonen.

- Men idet jeg er i gang med at gå væk fra zonen, siger de, at jeg ikke må gå. Det gør jeg så alligevel, hvorefter de stopper de mig fra at gå ud af zonen ved at frihedsberøve mig klokken 11.07, sagde han til Ritzau torsdag.

Bornholms Politi udstedte forbudszonen, fordi Paludans deltagelse i Folkemødet blev vurderet til at kunne være til fare for både for ham selv og for Folkemødets øvrige deltagere.

Samtidig lød det, at politiet var meget bevidst om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed.

- Men det er vores vurdering, at det ikke vil være muligt at iværksætte sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan garantere sikkerheden for både Rasmus Paludan selv og andre besøgende på Folkemødet, sagde han.

Desuden havde Politiets Efterretningstjeneste (PET) ifølge Bornholms Politi orienteret om, at PET's personbeskyttelse af Paludan "ikke vil være muligt at opretholde", hvis han deltog i Folkemødet mod PET's anbefaling.

Påbuddet var gældende fra 14. juni klokken 07.00 til 18. juni klokken 12.00.

