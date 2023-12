Politi beslaglægger Tesla efter natlig biljagt i Aarhus

En biljagt natten til lørdag i Aarhus mundede ud i sigtelser efter færdselslovens bestemmelser om såkaldt vanvidskørsel og beslaglæggelse af en Tesla Y, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport lørdag.

Jagten begyndte kort efter midnat i krydset mellem Trøjborgvej og Kirkegårdsvej, da en politipatrulje tændte de blå blink i håbet om at få manden bag rattet i Teslaen til at standse. Bilen var ifølge Østjyllands Politi kørt frem for rødt lys.

Men i stedet for at holde stille satte bilen farten op og svingede til højre ad Niels Juels Gade, som ender blindt. Her påkørte Teslaen en metalstolpe og en parkeret bil.

Teslaen formåede at passere forbi helleanlægget, som ellers skal forhindre ind- og udkørsel af biler i krydset mellem Niels Juels Gade og den større Dronning Margrethes Vej.

Herfra gik jagten videre gennem Trøjborg-kvarteret, indtil Teslaen i krydset mellem Nørrebrogade og Trøjborgvej kørte ind over letbanesporet og ramte en jernstolpe.

Nu holdt flugtbilen stille, og politiet kunne i første omgang anholde en mand, der var med som passager i Teslaen. Men føreren stak af til fods. Det lykkedes dog for politiet at pågribe ham kort efter.

Østjyllands Politi oplyser, at der er tale om en 19-årig mand, som er blevet sigtet for vanvidskørsel. Det er en betegnelse, som dækker over en palet af forskellige overtrædelser af færdselsloven, hvor straffen efter en lovændring i 2021 blev skærpet.

Lovændringen dengang indførte også muligheden for at konfiskere køretøjet i sager om vanvidskørsel. Ud over at få en bøde eller en fængselsstraf har vanvidskørsel altså den konsekvens, at man mister bilen og den værdi, den repræsenterer.

Med henblik på at få Teslaen konfiskeret - det er noget en domstol skal tage stilling til - valgte Østjyllands Politi i nattens sag at beslaglægge bilen.

Politiet oplyser ikke, hvorledes den 19-årige stiller sig til de rejste sigtelser.

/ritzau/