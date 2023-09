Politi bortviste borgere fra stutteri med forkert bestemmelse

Otte borgere, der søndag eftermiddag blev bortvist fra et område nær et stutteri nord for Viborg, blev bortvist efter en forkert bestemmelse.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Claus Hillborg, der er chefpolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, mener politiet, at de otte borgere blev bortvist med en forkert bestemmelse. Det kan politiet ifølge ham "ikke lade stå".

- Vi er nu i færd med at tage kontakt til de otte borgere med besked om, at bortvisningen ikke var berettiget, og at vi selvfølgelig beklager forløbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er nu i gang med at undersøge hændelsen for at afklare, hvordan vi håndterer en lignende situation bedre næste gang, siger chefpolitiinspektøren i pressemeddelelsen.

Politiet rykkede ud til stutteriet, da man modtog en anmeldelse om, at de otte borgeres tilstedeværelse stressede nogle af hestene på stutteriet.

Ifølge TV Midtvest var anmelderen stutteriets ejer.

Borgerne blev bortvist fra området i 24 timer, efter at politiet havde været i kontakt med dem.

Den seneste tid har der været en del episoder omkring stutteriet - Viegaard Stutteri. Blandt andet er en aktivist blevet anholdt for vold, efter at aktivister og ansatte på stutteriet stødte sammen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og netop det italesætter chefpolitiinspektøren også.

- Vi har i øjeblikket en opgave i at sørge for, at der ikke opstår farlige situationer på vejene og omkring stutteriet. Men det er klart, at politiet skal have hjemmel i lovgivningen, til de ting vi gør, siger Claus Hillborg.

I slutningen af august fandt myndighederne cirka 50 nedgravede heste ved stutteriet.

/ritzau/