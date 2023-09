Politi: Drenge under 12 år er ofre i sag om grooming

I en sag om såkaldt sextortion og grooming er en 37-årig mand tirsdag blevet varetægtsfængslet af Retten i Odense.

Seks drenge er ofre i sagen. Nogle af dem er under 12 år, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Sigtelserne er delvist rejst efter en ændring af straffeloven, som trådte i kraft 1. juli, oplyser anklagemyndigheden.

Sextortion kaldes også fjernvoldtægt. Politiet mener, at manden skal have fået drengene foran en skærm til at foretage seksuelle handlinger.

I retsmødet tirsdag har manden dog nægtet sig skyldig.

Imidlertid har dommeren fundet, at mistanken er begrundet, og at der også er grund til frihedsberøvelse. Den er sat til at vare i fire uger.

/ritzau/