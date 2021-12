Politi efter skyderier: Svenske kriminelle spiller en rolle

Kriminelle fra Sverige spiller en rolle i den konflikt, der i disse dage udspiller sig i København og omegn.

Det fortæller Torben Svarrer på en pressebriefing tirsdag eftermiddag på Politigården i København. Han er ledende politiinspektør hos Københavns Politi.

- Sverige har en lidt anden måde at definere bandemiljøer på, men der er tale om personer, der er kendt fra det kriminelle miljø i Sverige, siger Torben Svarrer.

- Det, vi hører, er, at de er voldsparate. Vi ved ikke, hvor mange vi har haft herovre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han bekræfter i samme ombæring, at der er tæt samarbejde mellem de danske og svenske myndigheder.

- Vi har et samarbejde med de svenske myndigheder, og det eskalerer man jo op, når man ser, at der er kriminelle fra Sverige i Danmark

- Vi har en interesse i at stoppe kriminelles færd, og hvis et samarbejde med Sverige kan være med til at dæmme op for det, er det naturligt, at vi gør det.

Torsdag i sidste uge blev en 21-årig mand anholdt og sigtet for at dræbe en mand på Nørrebro i København. Han blev varetægtsfængslet frem til foreløbigt 22. december.

I alt har der de seneste seks dage været fire skudepisoder i København og omegn. Flere personer er blevet ramt - nogle alvorligt - og tre personer er blevet dræbt.

Adspurgt om, hvorvidt politiet har øje til andre udenlandske aktører - ud over svenskere - der kunne være involveret i de igangværende konflikt, svarer politiinspektøren:

- Ja, det har vi.

Torben Svarrer kan ikke oplyse, hvilket lande der er tale om.

Københavns Politi har tirsdag indført skærpede strafzoner i to områder i København. Det giver politiet mulighed for at idømme personer op til dobbelt straf i bestemte områder.

Det sker efter flere dage med skyderier i og omkring København.

De skærpede strafzoner gælder områder i Husum og Tingbjerg samt dele af Nørrebro og Nordvest. Det er også i de områder, at politiet fredag indførte visitationszoner. Det gælder fra klokken 16 tirsdag og 14 dage frem.

/ritzau/