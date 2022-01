Politi efterforsker drab på 42-årig mand i Østgrønland

En 18-årig mand er blevet anholdt, efter at en 42-årig mand er død i Grønland. De to har en familierelation.

Grønlands Politi efterforsker et muligt drab i bygden Sermiligaaq i Østgrønland.

En 42-årig mand er død, og politiet har anholdt en 18-årig mand, der har en familierelation til den afdøde. Den nærmeste familie er underrettet.

Det oplyser Grønlands Politi lørdag i en pressemeddelelse med politikommissær Brian Thomsen som afsender.

Det var tidligt om morgenen på årets første dag, at politiet fik en anmeldelse om et muligt drab i Sermiligaaq. Derfor rykkede Politiet i Tasiilaq ud til bygden med en helikopter.

- Og på baggrund af foreløbig efterforskning i sagen, og de oplysninger politiet er i besiddelse af, så er der foretaget en anholdelse af en mistænkt i sagen, skriver Brian Thomsen.

Grønlands Politi er i gang med at efterforske sagen. Det regner med, at den 18-årige anholdte mand vil blive stillet for retten i løbet af lørdagen med henblik på tilbageholdelse.

Politiet oplyser, at det ikke har yderligere oplysninger til sagen på nuværende tidspunkt. Det er altså ikke offentliggjort, hvordan den 42-årige ifølge politiet blev slået ihjel.

/ritzau/