Politi efterforsker flere sager om tricktyveri i pirattaxaer

Københavns Politi opfordrer til, at man aldrig kører med en pirattaxa.

Politikredsen skriver i en pressemeddelelse, at det kommer på baggrund af, at den efterforsker flere sager, hvor kreditkort er blevet stjålet og misbrugt efter en tur i pirattaxa.

- Det er jo brandærgerligt at vågne op dagen efter en bytur og opdage, at man er blevet udsat for tyveri og databedrageri, siger politikommissær Thor Munck Grønbæk i pressemeddelelsen.

Politiet understreger også, at pirattaxaer i sig selv er ulovlige.

Københavns Politi har især sager i Indre By i København.

Ifølge politiets pressemeddelelse sker der ofte det, at chaufføren har noget, der ligner en betalingsterminal. Dermed kan de aflure pinkoden, når turen er slut.

Efterfølgende bliver passageren udsat for et tricktyveri, hvor betalingskortet bliver stjålet.

- Selv om vi har foretaget flere anholdelser, så får vi stadig nye anmeldelser, som vi aktuelt efterforsker, og det er også en problematik, som vi er ekstra opmærksomme på, når vi patruljerer i nattelivet, siger Thor Munck Grønbæk i pressemeddelelsen.

Politiet opfordrer til, at man tager en autoriseret taxa, toget eller at man får nogen til at hente en, når man skal hjem.

/ritzau/