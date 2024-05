Politi efterlyser 14-årig pige - sidst set mandag aften

Midt- og Vestjyllands Politi har tirsdag efterlyst en 14-årig pige fra Silkeborg, der sidst er set mandag aften i den midtjyske by.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

Pigen, der hedder Salina, beskrives som værende 170 centimeter høj med afbleget, skulderlangt, blond hår. Hun er sidst set iført lysstribede bukser og en sort jakke. Hun har et hak barberet i det ene øjenbryn.

Til Ritzau siger politiet, at man for nuværende ikke har en mistanke om, at der er sket en forbrydelse. Pigen blev sidst set ved 18-tiden mandag.

- Nu har hun været væk i omkring 16 timer, så vi vil selvfølgelig gerne sikre os, at hun er i god behold, siger vagtchef Jeppe Holgersen til Ritzau.

- Vi leder efter hende på forskellige måder. Også ved at række ud til hendes netværk.

Det er pigens forældre, der har meldt hende savnet. Til B.T. fortæller den 14-åriges mor, at Salina mandag eftermiddag blev taget for butikstyveri og anholdt.

- Omkring klokken 18 blev hun frigivet, efter at politiet har haft kontakt med det, de troede var hendes far, men det er hverken mig eller ham, de har snakket med. Og vi har ikke hørt fra hende siden, siger den 14-åriges mor, Natasha Li Ward, til B.T.

Organisationen Missing People efterlyste tidligere tirsdag morgen den 14-årige pige. I et opslag af Missing People på Facebook fremgår det, at pigen ligeledes var iført hvide sko, og at hun kørte på en brun damecykel af mærket Jaguar.

/ritzau/