Politi efterlyser ejere til flugtkøretøj fra Christiania-skyderi

I forbindelse med efterforskningen af et skuddrab på Christiania i København i weekenden efterlyser Københavns Politi ejerne af to elcykler.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet brugte de formodede gerningsmænd cyklerne til at køre fra Pusher Street efter skudepisoden.

Cyklerne er ikke meldt stjålet, og Københavns Politi kan derfor ikke identificere ejerne. Men politiet formoder, at det er stjålne cykler, der er brugt.

- Det står klart, at gerningsmændene benyttede cyklerne til at køre fra Pusher Street efter drabet, indtil de smed dem fra sig og fortsatte flugten, skriver politiet i pressemeddelelsen.

En 30-årig mand blevet lørdag aften dræbt, og fire andre personer blev såret, da der blev affyret skud på Christiania.

Skyderiet skete klokken 19.25, da to uidentificerede gerningsmænd indfandt sig ved bygningen Stjerneskibet.

Efterfølgende flygtede de fra stedet.

Politiet har i dagene efter fundet elcyklerne af mærket Mate.

- Det er et meget omfattende efterforskningsarbejde, hvor vi forsøger at samle et stort puslespil, siger Knud Hvass, der er vicepolitiinspektør hos politikredsen.

- Vi har sikret en del videomateriale, men hvis der er beboere på Christianshavn, der ligger inde med overvågningsmateriale eller fotos, vi endnu ikke er i besiddelse af, vil vi meget gerne høre fra dem, siger han i pressemeddelelsen.

