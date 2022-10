Politi efterlyser gerningsmand efter skudepisode i Sønderborg

En 21-årig mand er uden for livsfare efter at være blevet ramt af skud. Politiet efterlyser gerningsmanden.

Politiet måtte kort før klokken 20.30 søndag aften rykke ud til det centrale Sønderborg, hvor en 21-årig mand var blevet ramt af skud.

Den 21-årige blev indlagt på sygehuset, hvor han nu kort før midnat meldes uden for livsfare i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var ikke muligt at anholde gerningsmanden på stedet, og derfor har politiet udsendt et signalement af den formodede gerningsmand og beder nu borgere om hjælp til at finde ham.

Ifølge politiet var han iklædt mørkt tøj og sorte Adidas-sko med hvide striber og hvid sål. Han kom desuden kørende på en nyere mountainbike med et sølvfarvet skær.

Han kom kørende i retning fra Rådhustorvet og fortsatte efter skudepisoden ad Store Rådhusgade i en ukendt retning.

Hvis man har set en, som passer på politiets beskrivelse, beder politiet om, at man ikke tager kontakt til ham. I stedet skal man henvende sig på telefonnummeret 114.

