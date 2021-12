Politi efterlyser gerningsmand og frigiver overvågningsfoto

Politiet har udsendt et overvågningsfoto fra Netto på H.C. Ørstedsvej af en mand, der er mistænkt for skyderi.

Københavns Politi leder lørdag aften efter en mand, som er mistænkt for at stå bag et skyderi i København.

Manden gik ifølge politiet ind på en vandpibecafé på Åboulevard 39 mellem Frederiksberg og Nørrebro, hvor han skød en ung mand.

Politiet vurderer, at gerningsmanden efter skyderiet flygtede ind i Netto på H.C. Ørstedsvej nær Åboulevard på Frederiksberg.

- Efter skudafgivelsen løb han fra stedet ind mod byen og drejer til højre ad H.C. Ørstedsvej, siger Rasmus Bernt Skovsgaard, der er politiinspektør hos Københavns Politi, på en pressebriefing kort før klokken 23.30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge politiinspektøren løb den formodede gerningsmand derfra tilbage mod Åboulevard og forsvandt i "ukendt retning".

Politiet har siden pressebriefingen udsendt et overvågningsfoto af den mistænkte.

Han er ifølge politiet en "ung mand med fuldskæg, cirka 175 centimeter høj, iført sort tøj og sorte sko samt et sort mundbind".

- Vi hører meget gerne fra vidner eller andre, der kender vedkommende via 1-1-4 eller på stedet, skriver Københavns Politi på det sociale medie Twitter, i forbindelse med at billedet er blevet frigivet.

/ritzau/