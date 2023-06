Politi efterlyser kvinde med hund efter vild biljagt

Under en biljagt var en 31-årig mand efter politiets opfattelse tæt på at ramme en kvinde med en hund. Kvinden måtte trykke sig ind i et buskads for ikke at blive ramt af manden, som flygtede fra politiet.

Østjyllands Politi ved dog ikke, hvem kvinden er, og efterlyser hende nu. Den 31-årige er anholdt.

Sagen drejer sig om en biljagt i Randers torsdag omkring klokken 19. Det begyndte på Vennelystvej, hvor politiet forsøgte at stoppe manden, da han var i færd med at foretage en vending på en parkeringsplads.

Men manden standsede ikke. I stedet speedede han op og kørte væk i høj fart. Først ad Rasmus Hougårdsvej, derefter ad Holger Danskes Vej og siden ad Clausholmvej.

Ifølge politiet ræsede manden med en hastighed på omkring 140 kilometer i timen forbi en cyklist på Gunderup Mosevej. Han kørte også over for rødt lys.

Politiet har beregnet, at manden gennem Assentoft By kørte med en hastighed på 159 kilometer i timen.

Episoden med kvinden skete på en grussti ved Kastrupsmindevej i Randers. Her skulle den 31-årige ifølge politiet have kørt med en hastighed på op mod 100 kilometer i timen.

Kvinden gik med briller og var iført hvide bukser, og så fulgtes hun med en mindre lys hund. Politiet vurderer, at den 31-årige har forvoldt fare for hendes liv eller førlighed.

Formuleringen om fare for liv eller førlighed er identisk med ordlyden i straffelovens paragraf 252, som er en af de bestemmelser, der indgår i den række af lovovertrædelser, der ofte ses omtalt som vanvidskørsel.

I sager om vanvidskørsel er der både tale om skærpede straffe, og politiet har mulighed for at beslaglægge køretøjet med henblik på at kræve det konfiskeret.

Østjyllands Politi oplyser, at man også gerne hører fra andre personer, som har bevidnet biljagten, der strakte sig over sammenlagt 17 kilometer.

Biljagten sluttede ved et grønt område ved Jeppesminde i Over Romalt. Her løb den 31-årige væk fra bilen, men blev senere fundet i en nærtliggende grusgrav ved Gunderupmosevej i Randers.

Anklagemyndigheden i Østjyllands Politi har fredag formiddag endnu ikke taget stilling til, om man vil forlange manden varetægtsfængslet.

/ritzau/