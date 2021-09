Politi efterlyser mistænkt knivstikker med navn og foto

Da en mistænkt for et knivstikkeri i Taastrup onsdag ikke har meldt sig selv, har politiet nu valgt at offentliggøre hans navn og foto.

Der er tale om den 23-årige Lukas Jamie Høstmark. Han er cirka 182 cm høj og almindelig af bygning. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Lukas Jamie Høstmark mistænkes for at have overfaldet en 34-årig mand onsdag formiddag på Eigtveds Allé i Taastrup. Den 34-årige blev knivstukket flere gange. Han kom efterfølgende på hospitalet. Politiet oplyser ikke om hans tilstand.

Politiet har ledt efter den mistænkte på flere adresser.

- I går opfordrede vi den mistænkte gerningsmand til at melde sig - og det skete ikke. Nu håber vi, at offentligheden kan hjælpe os med at finde frem til ham, siger politikommissær Ole Nielsen i politiets pressemeddelelse.

Politiet har tidligere oplyst, at det var et internt opgør mellem de to mænd, der onsdag førte til knivstikkeriet.

- De havde været i kontakt med hinanden tidligere på dagen, og mødtes så igen på Eigtveds Allé, hvor deres konflikt endte i knivstikkeri, sagde Ole Nielsen onsdag.

Knivstikkeriet har ifølge politikommissæren ikke være planlagt.

- Vi tror, at det er sket spontant. De har haft en konflikt, og det endte med knivstikkeri, sagde Ole Nielsen og opfordrede den mistænkte til at melde sig selv:

- Det vil være nemmest for alle. Så undgår vi også at skulle ud og efterlyse ham offentligt med foto og så videre.

Nu har politiet altså gjort alvor af truslen og offentliggjort mandens billede og navn. Har man viden om sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 4386 1448.

/ritzau/