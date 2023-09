Politi efterlyser to mulige vidner til knivoverfald i Roskilde

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser en kvindelig campist og en kvindelig motionsløber, som kan være vigtige vidner til et knivoverfald i mandags i Roskilde.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

En 46-årig kvinde blev stukket med kniv mandag eftermiddag ved Hyrdehøj i Roskilde. Politiet mener, at en yngre kvinde står bag. Den formodede gerningsperson er ikke anholdt.

Den 46-årige blev bragt på hospitalet i kritisk tilstand, men blev dagen efter meldt uden for livsfare.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge politiet har campisten slået lejr i området i dagene før knivoverfaldet og kan derfor have set noget.

Hun beskrives som 20 til 35 år, almindelig af bygning og lys i huden.

Motionsløberen har løbet i området omkring klokken 13.30 mandag. Hun havde ifølge politiets signalement langt hår i en hestehale og muligvis bordeaux tøj på.

Begge kvinder vil Midt- og Vestsjællands Politi meget gerne tale med, lyder det.

Ud over de to kvinder, som kan have set noget, har politiet fået oplysninger om, at der er mange, som dyrker rollespil i området.

Umiddelbart var der ingen officielle rollespilsarrangementer på gerningstidspunktet, men hvis rollespillere alligevel har set noget, må de gerne kontakte politiet, lyder det.

/ritzau/