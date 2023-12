Politi efterlyser trækkende cyklister efter røveri på sti

To drenge eller unge mænd, som lørdag aften trak deres cykler på en sti nær Christiansvej i Svendborg, kan være vigtige vidner i en sag om røveri mod en 33-årig kvinde. Derfor efterlyses de nu af politiet.

Hos Fyns Politi fortæller vagtchef Peter Vestergaard søndag morgen, at man i forbindelse med efterforskningen af røveriet gerne vil i kontakt med de to.

- Vi mistænker dem selvfølgelig ikke for noget som helst, men de er potentielle vidner og kan måske pege os i retning ad gerningsmanden, lyder det fra Peter Vestergaard.

Politiet modtog anmeldelsen om røveriet klokken 23.06 lørdag aften. En 33-årig lokal kvinde har fortalt, hvordan hun kom gående ad et stisystem mellem Skolebakken og Christiansvej med en taske over skulderen.

- Så kommer der en mandsperson, som river fat i hendes taske, så der falder nogle ting ud. Dem bukker han sig ned og tager, og så løber han fra stedet, fortæller Peter Vestergaard.

Kvinden har fortalt til politiet, at hun ganske kort inden mødet med gerningsmanden passerede forbi to personer, som trak deres cykler. Hun har over for politiet beskrevet dem som drenge eller unge mænd.

Ud over oplysningen om de to har kvinden til politiet givet et signalement af gerningsmanden:

Han beskrives som værende mellem 165 og 170 centimeter høj. Han var iført sort tøj, maskering og nogle sorte sko med hvide aftegninger.

Den afgørende forskel på, om noget er et tyveri eller et røveri, er spørgsmålet om, hvorvidt gerningsmanden har anvendt vold eller trusler om vold til sin ugerning.

