Politi efterlyste mand i Holstebro - er set i god behold

Den 35-årige mand, som Midt- og Vestjyllands Politi fredag aften efterlyste, er blevet set i god behold.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

Manden var torsdag aften hoppet i Storå i Holstebro for at jagte en bold, der var faldet i vandet. Han var derefter ikke blevet set igen, hvilket fik politiet til fredag aften at udsende et billede af manden med håb om at få til eftersøgningen af ham.

Ved midnatstid fredag aften kunne politiet dog oplyse, at man indstillede eftersøgningen. Vidner havde fortalt politiet, at de havde set manden i god behold torsdag aften og fredag morgen, oplyste politiet til Ritzau lørdag morgen.

Inden da havde politiet og Beredskabsstyrelsen ledt efter ham med hjælp fra politihunde, både, droner og en helikopter.

